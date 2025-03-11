Нашли 300 свертков с наркотиками: на 10 лет может сесть 65-летний харьковчанин

За распространение наркотиков получил подозрение 64-летний харьковчанин, передают в ГУ НП в Харьковской области.

Мужчину поймали копы во время патрулирования Немышлянского района. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим.

«На момент разоблачения нарушитель успел разложить в тайники 40 свертков с наркосредствами. Полицейские провели обыск и изъяли еще 251 расфасованный сверток с психотропными средствами, которые мужчина собирался в дальнейшем распространять. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», – отметили правоохранители.

На данный момент мужчину уже задержали и вручили подозрение. Сейчас он находится в СИЗО.

Если вину харьковчанина докажут – ему грозит до 10 лет тюрьмы, отметили в полиции.