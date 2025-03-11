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Нашли 300 свертков с наркотиками: на 10 лет может сесть 65-летний харьковчанин

Происшествия 11:51   11.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Нашли 300 свертков с наркотиками: на 10 лет может сесть 65-летний харьковчанин

За распространение наркотиков получил подозрение 64-летний харьковчанин, передают в ГУ НП в Харьковской области.

Мужчину поймали копы во время патрулирования Немышлянского района. Как оказалось, ранее мужчина уже был судим.

«На момент разоблачения нарушитель успел разложить в тайники 40 свертков с наркосредствами. Полицейские провели обыск и изъяли еще 251 расфасованный сверток с психотропными средствами, которые мужчина собирался в дальнейшем распространять. Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование», – отметили правоохранители.

На данный момент мужчину уже задержали и вручили подозрение. Сейчас он находится в СИЗО.

Если вину харьковчанина докажут – ему грозит до 10 лет тюрьмы, отметили в полиции.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 11:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За распространение наркотиков получил подозрение 64-летний харьковчанин, передают в ГУ НП в Харьковской области.".