Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин
За розповсюдження наркотиків отримав підозру 64-річний харків’янин, передають у ГУ НП у Харківській області.
Чоловіка спіймали копи під час патрулювання Немишлянського району. Як виявилося, раніше чоловік уже був судимий.
“На момент викриття порушник встиг розкласти у схованки 40 згортків з наркозасобами. Поліцейські провели обшук та вилучили ще 251 розфасований згорток з психотропними засобами, які чоловік збирався надалі розповсюджувати. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили правоохоронці.
Наразі чоловіка вже затримали та вручили підозру. Нині він перебуває у СІЗО.
Якщо провину харків’янина доведуть – йому загрожує до 10 років ув’язнення, зазначили у поліції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: наркотики, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 11:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За розповсюдження наркотиків отримав підозру 64-річний харків’янин, передають у ГУ НП у Харківській області.".