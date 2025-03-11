Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин

За розповсюдження наркотиків отримав підозру 64-річний харків’янин, передають у ГУ НП у Харківській області.

Чоловіка спіймали копи під час патрулювання Немишлянського району. Як виявилося, раніше чоловік уже був судимий.

“На момент викриття порушник встиг розкласти у схованки 40 згортків з наркозасобами. Поліцейські провели обшук та вилучили ще 251 розфасований згорток з психотропними засобами, які чоловік збирався надалі розповсюджувати. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили правоохоронці.

Наразі чоловіка вже затримали та вручили підозру. Нині він перебуває у СІЗО.

Якщо провину харків’янина доведуть – йому загрожує до 10 років ув’язнення, зазначили у поліції.