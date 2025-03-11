Live
  • Вт 11.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.77

Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин

Події 11:51   11.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин

За розповсюдження наркотиків отримав підозру 64-річний харків’янин, передають у ГУ НП у Харківській області.

Чоловіка спіймали копи під час патрулювання Немишлянського району. Як виявилося, раніше чоловік уже був судимий.

На момент викриття порушник встиг розкласти у схованки 40 згортків з наркозасобами. Поліцейські провели обшук та вилучили ще 251 розфасований згорток з психотропними засобами, які чоловік збирався надалі розповсюджувати. Речові докази направлені на експертне дослідження”, – зазначили правоохоронці.

Наразі чоловіка вже затримали та вручили підозру. Нині він перебуває у СІЗО.

Якщо провину харків’янина доведуть – йому загрожує до 10 років ув’язнення, зазначили у поліції.

Читайте також: Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня
Ракетний удар по Харкову: з’явилися перші кадри з місця, зняті 7 березня
11.03.2025, 12:06
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
Троє рибалок за добу провалилися під кригу на Харківщині – врятували не всіх
09.03.2025, 18:25
Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин
Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин
11.03.2025, 11:51
Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині
Продав неіснуючих матеріалів на 50 тисяч гривень: як діяв злодій на Харківщині
11.03.2025, 11:35
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
Вранці на Салтівці горіла багатоповерхівка, є постраждалий – ДСНС
11.03.2025, 08:07
Нібито є загиблі: у РФ заявили про наймасовішу атаку БпЛА на Москву
Нібито є загиблі: у РФ заявили про наймасовішу атаку БпЛА на Москву
11.03.2025, 09:54

Новини за темою:

13:00
Продавали важкі наркотики в Харкові: СБУ провела спецоперацію (фото)
09:59
Затримують із наркотиками щодня: копи про ситуацію із забороненими речовинами
16:53
Ймовірно, їхав під наркотиками: у Харкові водій пропонував копам 4,5 тис. грн
11:25
Патрульні: минулої доби сімох людей затримали за перевезення наркотиків
12:51
Ймовірно, їхав під наркотиками: водій на Харківщині пропонував копам хабар

Ви читали новину: «Знайшли 300 пакунків наркотиків: на 10 років може сісти 65-річний харків’янин»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 11:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За розповсюдження наркотиків отримав підозру 64-річний харків’янин, передають у ГУ НП у Харківській області.".