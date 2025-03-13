Где в течение дня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции украинских защитников в районе Волчанска и Дорошовки. Идет один бой.

Дважды противник атаковал на Купянском направлении, вблизи Голубовки и Богуславки, один бой продолжается.

Кроме этого, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.

«На сейчас враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях», — отметили в Генштабе.