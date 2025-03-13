Где в течение дня атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении враг трижды наступал на позиции украинских защитников в районе Волчанска и Дорошовки. Идет один бой.
Дважды противник атаковал на Купянском направлении, вблизи Голубовки и Богуславки, один бой продолжается.
Кроме этого, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.
«На сейчас враг 84 раза атаковал позиции Сил обороны. Наиболее активно действует на Покровском и Торецком направлениях», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".