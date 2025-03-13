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Де впродовж дня атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:49   13.03.2025
Вікторія Яковенко
Де впродовж дня атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку ворог тричі наступав на позиції українських захисників в районі Вовчанська та Дорошівки. Триває один бій.

Двічі противник атакував на Куп’янському напрямку, поблизу Голубівки та Богуславки, один бій триває.

Крім цього, від ворожих артилерійських обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.

«На даний час ворог 84 рази атакував позиції Сил оборони. Найбільш активно діє на Покровському та Торецькому напрямках», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 16:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".