Трамвай №27 в Харькове неделю будет ходить по-другому, вводится автобус

Трамвай №27 будет курсировать по измененному маршруту с 10:00 до 17:00 с 20 по 27 марта.

В связи с ремонтом трамвайного пути в указанный период будет прекращено движение трамваев на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского, информирует пресс-служба мэрии.

Трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

На период отсутствия трамвайного сообщения вводится временный автобус №2: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».