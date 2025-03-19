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Трамвай №27 в Харькове неделю будет ходить по-другому, вводится автобус

Транспорт 19:10   19.03.2025
Елена Нагорная
Трамвай №27 в Харькове неделю будет ходить по-другому, вводится автобус Фото: Харьковский горсовет

Трамвай №27 будет курсировать по измененному маршруту с 10:00 до 17:00 с 20 по 27 марта.

В связи с ремонтом трамвайного пути в указанный период будет прекращено движение трамваев на ул. Молочной и ул. Гольдберговской, на участке от ул. Георгия Тарасенко до пер. Рыбасовского, информирует пресс-служба мэрии.

Трамвай №27 будет курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Непокоренных — ул. Академика Павлова — пр. Героев Харькова — пл. Конституции — пл. Павловская — ул. Университетская — ул. Грековская — пер. Рыбасовский — ул. Гольдберговская — ул. Москалевская — разворотный круг «Новожаново».

На период отсутствия трамвайного сообщения вводится временный автобус №2: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — ул. Олега Громадского — ст. м. «Защитников Украины».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 19:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвай №27 будет курсировать по измененному маршруту с 10:00 до 17:00 с 20 по 27 марта.".