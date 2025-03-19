Трамвай №27 у Харкові тиждень ходитиме по-іншому, вводиться автобус
Трамвай №27 курсуватиме зміненим маршрутом із 10:00 до 17:00 з 20 по 27 березня.
У зв’язку з ремонтом трамвайної колії у зазначений період буде припинено рух трамваїв на вул. Молочній та вул. Гольдбергівській, на ділянці від вул. Георгія Тарасенка до пров. Рибасівського, інформує пресслужба мерії.
Трамвай №27 курсуватиме так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
На період відсутності трамвайного сполучення запроваджується тимчасовий автобус №2: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, рух, трамвай, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 19:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трамвай №27 курсуватиме зміненим маршрутом із 10:00 до 17:00 з 20 по 27 березня.".