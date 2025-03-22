70-летний домашний деспот терроризировал жену в Харькове
67-летняя харьковчанка дважды за несколько дней жаловалась правоохранителям на домашнее насилие со стороны 70-летнего мужа.
Впервые она заявила об этом 16 марта. По ее словам, мужчина нецензурно ругался и угрожал ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На месте правоохранители приняли от потерпевшей заявление, а в отношении обидчика составили админпротокол по ст. 173-2 КУоАП. Мужчине также запретили контактировать с женой в течение пяти дней.
Однако до истечения этого срока женщина вновь позвонила в полицию. Она сообщила, что ее муж пытается вступить с ней в разговор, оскорбляет и угрожает.
Полицейские повторно составили в отношении обидчика протокол по ч. 2 ст. 173-8 КУоАП (невыполнение срочного запрещающего предписания).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашнее насилие, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 15:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "67-летняя харьковчанка дважды за несколько дней жаловалась правоохранителям на домашнее насилие со стороны 70-летнего мужа.".