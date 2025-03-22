70-річний домашній деспот тероризував дружину в Харкові
67-річна харків’янка двічі за кілька днів скаржилася правоохоронцям на домашнє насильство з боку 70-річного чоловіка.
Вперше вона заявила про це 16 березня. За її словами, чоловік нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.
На місці правоохоронці прийняли від потерпілої заяву, а стосовно кривдника склали адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП. Чоловікові також заборонили контактувати із дружиною протягом п’яти днів.
Однак до закінчення цього терміну жінка знову зателефонувала до поліції. Вона повідомила, що чоловік намагається вступити з нею у розмову, ображає та погрожує.
Поліцейські повторно склали щодо кривдника протокол за ч. 2 ст. 173-8 КУпАП (невиконання термінового заборонного припису).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "67-річна харків’янка двічі за кілька днів скаржилася правоохоронцям на домашнє насильство з боку 70-річного чоловіка.".