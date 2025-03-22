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В ночь на воскресенье в части Харькова будут проблемы с водой

Общество 14:31   22.03.2025
Елена Нагорная
В ночь на воскресенье в части Харькова будут проблемы с водой Фото: unsplash

С 23:00 22 марта до 5:30 23 марта с пониженным давлением будет подаваться вода в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.

Это связано с ремонтом на насосной станции №28, сообщили в КП «Харьковводоканал». Временные неудобства коснутся:

части Индустриального района, ограниченной:
— ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольской, ул. Немировской, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;

части Немышлянского района, ограниченной:
— ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;

части Слободского района, ограниченной:
— ул. Каденюка, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Каденюка.

На предприятии напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 14:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 22 марта до 5:30 23 марта с пониженным давлением будет подаваться вода в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.".