В ночь на воскресенье в части Харькова будут проблемы с водой
С 23:00 22 марта до 5:30 23 марта с пониженным давлением будет подаваться вода в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.
Это связано с ремонтом на насосной станции №28, сообщили в КП «Харьковводоканал». Временные неудобства коснутся:
части Индустриального района, ограниченной:
— ул. Свистуна, железнодорожным полотном, ул. Пятихатской, ул. Луи Пастера, пер. 1-м Котласским, ул. Зеленодольской, ул. Немировской, ул. Днестровской, пос. Новозападным, а также пос. Затишье;
части Немышлянского района, ограниченной:
— ул. Свистуна, железнодорожным полотном, пер. Енакиевским, ул. Енакиевской, пр. Велозаводским, ул. Высокогорной, ул. Ясеневой, пр. Тракторостроителей, пр. Героев Харькова, ул. Харьковских Дивизий, пос. Новозападным;
части Слободского района, ограниченной:
— ул. Каденюка, пр. Петра Григоренко, пр. Байрона, ул. Ньютона, ул. Садовопарковой, ул. Харьковских Дивизий до ул. Каденюка.
На предприятии напоминают харьковчанам о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
Читайте также: Свет отключат в части Харькова на полдня в воскресенье — адреса
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В ночь на воскресенье в части Харькова будут проблемы с водой»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 марта 2025 в 14:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 23:00 22 марта до 5:30 23 марта с пониженным давлением будет подаваться вода в частях Индустриального, Немышлянского и Слободского районов.".