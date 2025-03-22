У ніч проти неділі в частині Харкова будуть проблеми з водою
З 23:00 22 березня до 5:30 23 березня зі зниженим тиском подаватиметься вода в частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.
Це пов’язано з ремонтом на насосній станції №28, повідомили у КП «Харківводоканал». Тимчасові незручності торкнуться:
частини Індустріального району, обмеженої:
– вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;
частини Немишлянського району, обмеженої:
– вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;
частини Слобідського району, обмеженої:
– вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.
На підприємстві нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.
Читайте також: Світло вимкнуть у частині Харкова на пів дня в неділю – адреси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, водоснабжение, КП «Харьковводоканал», новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У ніч проти неділі в частині Харкова будуть проблеми з водою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2025 в 14:31;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 23:00 22 березня до 5:30 23 березня зі зниженим тиском подаватиметься вода в частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.".