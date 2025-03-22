У ніч проти неділі в частині Харкова будуть проблеми з водою

З 23:00 22 березня до 5:30 23 березня зі зниженим тиском подаватиметься вода в частинах Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

Це пов’язано з ремонтом на насосній станції №28, повідомили у КП «Харківводоканал». Тимчасові незручності торкнуться:

частини Індустріального району, обмеженої:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, вул. П’ятихатською, вул. Луї Пастера, пров. 1-м Котлаським, вул. Зеленодольською, вул. Немирівською, вул. Дністровською, сел. Новозахідним, а також сел. Затишшя;

частини Немишлянського району, обмеженої:

– вул. Свистуна, залізничним полотном, пров. Єнакіївським, вул. Єнакіївською, пр. Велозаводським, вул. Високогірною, вул. Ясеневою, пр. Тракторобудівників, пр. Героїв Харкова, вул. Харківських Дивізій, сел. Новозахідним;

частини Слобідського району, обмеженої:

– вул. Каденюка, пр. Петра Григоренка, пр. Байрона, вул. Ньютона, вул. Садовопарковою, вул. Харківських Дивізій до вул. Каденюка.

На підприємстві нагадують харків’янам про необхідність завжди мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.