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ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла более 60 военных, артсистемы и РЭБ

Фронт 12:37   24.03.2025
Виктория Яковенко
ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла более 60 военных, артсистемы и РЭБ Фото: ОТГВ «Харьков»

По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационный удар с применением одного КАБа, задействовали 79 дронов-камикадзе, также совершили 645 обстрелов позиций защитников Украины.

Украинские воины успешно отбили одну попытку врага прорвать оборонные рубежи в Волчанске.

За прошедшие сутки противник потерял 62 человека, из них 23 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли 104 единицы вооружения и военной техники, из них: боевая бронированная машина, семь артсистем, девять автомобилей, средство РЭБ, 15 единиц спецтехники и 71 БпЛА.

Уничтожены: 88 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.

Читайте также: Обстрелы, бои, наступления: как прошли сутки на Харьковщине по данным Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.".