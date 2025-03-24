ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла более 60 военных, артсистемы и РЭБ
По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационный удар с применением одного КАБа, задействовали 79 дронов-камикадзе, также совершили 645 обстрелов позиций защитников Украины.
Украинские воины успешно отбили одну попытку врага прорвать оборонные рубежи в Волчанске.
За прошедшие сутки противник потерял 62 человека, из них 23 – безвозвратными.
Также на Харьковском направлении россияне потеряли 104 единицы вооружения и военной техники, из них: боевая бронированная машина, семь артсистем, девять автомобилей, средство РЭБ, 15 единиц спецтехники и 71 БпЛА.
Уничтожены: 88 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атака, война, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.".