ОТГВ «Харьков»: за сутки РФ потеряла более 60 военных, артсистемы и РЭБ

По оценке ОТГВ «Харьков», оперативная ситуация на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли авиационный удар с применением одного КАБа, задействовали 79 дронов-камикадзе, также совершили 645 обстрелов позиций защитников Украины.

Украинские воины успешно отбили одну попытку врага прорвать оборонные рубежи в Волчанске.

За прошедшие сутки противник потерял 62 человека, из них 23 – безвозвратными.

Также на Харьковском направлении россияне потеряли 104 единицы вооружения и военной техники, из них: боевая бронированная машина, семь артсистем, девять автомобилей, средство РЭБ, 15 единиц спецтехники и 71 БпЛА.

Уничтожены: 88 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.