ОТУВ «Харків»: за добу РФ втратила понад 60 військових, артсистеми та РЕБ

За оцінкою ОТУВ «Харків», оперативна ситуація на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною.

Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням одного КАБу, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 645 обстрілів позицій захисників України.

Українські воїни успішно відбили одну спробу ворога прорвати оборонні рубежі у Вовчанську.

За минулу добу супротивник втратив 62 особи, з них 23 – безповоротними.

Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки, з них: бойова броньована машина, сім артсистем, дев’ять автомобілів, засіб РЕБ, 15 одиниць спецтехніки та 71 БпЛА.

Знищено: 88 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.