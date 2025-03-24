ОТУВ «Харків»: за добу РФ втратила понад 60 військових, артсистеми та РЕБ
За оцінкою ОТУВ «Харків», оперативна ситуація на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною.
Минулої доби окупанти завдали авіаційного удару із застосуванням одного КАБу, задіяли 79 дронів-камікадзе, також здійснили 645 обстрілів позицій захисників України.
Українські воїни успішно відбили одну спробу ворога прорвати оборонні рубежі у Вовчанську.
За минулу добу супротивник втратив 62 особи, з них 23 – безповоротними.
Також на Харківському напрямку росіяни втратили знищеними та пошкодженими 104 одиниці озброєння та військової техніки, з них: бойова броньована машина, сім артсистем, дев’ять автомобілів, засіб РЕБ, 15 одиниць спецтехніки та 71 БпЛА.
Знищено: 88 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, війна, ОТГВ "Харьков", фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 12:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оцінкою ОТУВ «Харків», оперативна ситуація на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною.".