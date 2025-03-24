Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении у города Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.

Россине нанесли авиаудары по селу Светличное и поселку Слатино.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции ВСУ возле сел Петропавловка, Степовая Новоселовка и Загрызово. Сейчас продолжаются три боя.