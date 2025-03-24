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Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ

Фронт 17:34   24.03.2025
Оксана Якушко
Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении у города Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.

Россине нанесли авиаудары по селу Светличное и поселку Слатино.

На Купянском направлении россияне четырежды штурмовали позиции ВСУ возле сел Петропавловка, Степовая Новоселовка и Загрызово. Сейчас продолжаются три боя.

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Автор: Оксана Якушко
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Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
Три боя продолжаются на Купянском направлении – Генштаб ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 24 марта 2025 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне дважды штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении у города Волчанск, сообщил Генштаб ВСУ.".