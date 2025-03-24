Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Росіяни двічі штурмували позиції українських захисників на Харківському напрямку біля міста Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Авіаударів зазнали село Світличне та селище Слатине.
На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції ЗСУ біля сіл Петропавлівка, Степовая Новоселівка та Загризове. Наразі тривають три бої.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни двічі штурмували позиції українських захисників на Харківському напрямку біля міста Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.".