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Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:34   24.03.2025
Оксана Якушко
Три бої тривають на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни двічі штурмували позиції українських захисників на Харківському напрямку біля міста Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Авіаударів зазнали село Світличне та селище Слатине.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази штурмували позиції ЗСУ біля сіл Петропавлівка, Степовая Новоселівка та Загризове. Наразі тривають три бої.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2025 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни двічі штурмували позиції українських захисників на Харківському напрямку біля міста Вовчанськ, повідомив Генштаб ЗСУ.".