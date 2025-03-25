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Авиаудар и две атаки: данные Генштаба о Харьковщине на 16:00

Фронт 16:48   25.03.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар и две атаки: данные Генштаба о Харьковщине на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

С авиации враг сбросил КАБ на Золочев.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали позиции украинских войск в районе Загрызово, атака отбита.

Кроме того, ВС РФ обстреляли Александровку в Харьковской области.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 105 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".