Авиаудар и две атаки: данные Генштаба о Харьковщине на 16:00

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

С авиации враг сбросил КАБ на Золочев.

На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали позиции украинских войск в районе Загрызово, атака отбита.

Кроме того, ВС РФ обстреляли Александровку в Харьковской области.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 105 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.