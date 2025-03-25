Авиаудар и две атаки: данные Генштаба о Харьковщине на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
С авиации враг сбросил КАБ на Золочев.
На Купянском направлении оккупанты один раз атаковали позиции украинских войск в районе Загрызово, атака отбита.
Кроме того, ВС РФ обстреляли Александровку в Харьковской области.
«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины наносят им значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 105 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении населенного пункта Каменка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".