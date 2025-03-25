Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00

На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

З авіації ворог скинув КАБ на Золочів.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували позиції українських військ в районі Загризового, атаку відбито.

Крім цього, ЗС РФ обстріляли Олександрівку Харківської області.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.