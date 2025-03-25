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Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00

Фронт 16:48   25.03.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

З авіації ворог скинув КАБ на Золочів.

На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували позиції українських військ в районі Загризового, атаку відбито.

Крім цього, ЗС РФ обстріляли Олександрівку Харківської області.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".