Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
З авіації ворог скинув КАБ на Золочів.
На Куп’янському напрямку окупанти один раз атакували позиції українських військ в районі Загризового, атаку відбито.
Крім цього, ЗС РФ обстріляли Олександрівку Харківської області.
«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість Сили оборони України завдають їм значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку населеного пункту Кам’янка, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".