19 боев продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Всего на Купянском направлении россияне 25 раз за день штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.
Россияне 25 раз атаковали позиции украинских подразделений возле Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.
В настоящее время продолжается 19 боев.
Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении возле Волчанска.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Купянском направлении россияне 25 раз за день штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".