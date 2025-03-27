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19 боев продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Фронт 17:30   27.03.2025
Оксана Якушко
19 боев продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Всего на Купянском направлении россияне 25 раз за день штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

Россияне 25 раз атаковали позиции украинских подразделений возле Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

В настоящее время продолжается 19 боев.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении возле Волчанска.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего на Купянском направлении россияне 25 раз за день штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.".