19 боев продолжаются на Купянском направлении — Генштаб ВСУ

Всего на Купянском направлении россияне 25 раз за день штурмовали позиции ВСУ, сообщил Генштаб.

Россияне 25 раз атаковали позиции украинских подразделений возле Степной Новоселовки, Загрызового и в направлениях Петропавловки, Песчаного, Новой Кругляковки, Богуславки.

В настоящее время продолжается 19 боев.

Четыре раза россияне штурмовали позиции украинских защитников на Харьковском направлении возле Волчанска.