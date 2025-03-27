19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
Загалом на Куп’янському напрямку росіяни 25 разів на день штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.
Росіяни 25 разів атакували позиції українських підрозділів біля Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.
Наразі триває 19 боїв.
Чотири рази штурмували росіяни позиції українських захисників на Харківському напрямку біля Вовчанська.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Куп’янському напрямку росіяни 25 разів на день штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.".