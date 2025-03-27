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19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:30   27.03.2025
Оксана Якушко
19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ

Загалом на Куп’янському напрямку росіяни 25 разів на день штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.

Росіяни 25 разів атакували позиції українських підрозділів біля Степової Новоселівки, Загризового та в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Нової Кругляківки, Богуславки.

Наразі триває 19 боїв.

Чотири рази штурмували росіяни позиції українських захисників на Харківському напрямку біля Вовчанська.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «19 боїв тривають наразі на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом на Куп’янському напрямку росіяни 25 разів на день штурмували позиції ЗСУ, повідомив Генштаб.".