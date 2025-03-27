Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине — ГПСУ
Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире нацмарафона рассказал об активности вражеских ДРГ.
«Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжается на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель выявлялись и попытки захода диверсионных групп южнее, ближе уже к Харьковщине», — сообщил Демченко.
Видео: национальный телемарафон «Єдиині новини»
Он подчеркнул, что угрозу от диверсионной деятельности врага хорошо понимают украинские защитники.
«Совместно действуют все подразделения составляющих Сил обороны, а это и пограничники, и нацгвардейцы, и подразделения Вооруженных сил Украины — для того, чтобы, используя технические средства наблюдения, используя беспилотные летательные аппараты, вовремя выявить такие группы, нанести по ним поражение. Здесь применяется и артиллерия, и минометные расчеты. Так как фактически такие группы могут быть и менее многочисленными, могут быть и более многочисленными. Одна из крайних групп, которую выявили в пределах Сумской области, попытку ее захода, где-то достигала около 15 диверсантов, имевших, в том числе, задачу собственными силами атаковать позицию украинских воинов», — проинформировал представитель ГПСУ.
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Демченко также акцентировал, что постоянно продолжаются обстрелы россиянами приграничных населенных пунктов Украины в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, граница, Демченко, дрг, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2025 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире нацмарафона рассказал об активности вражеских ДРГ".