Российские ДРГ действуют через границу ближе к Харьковщине — ГПСУ

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины, в эфире нацмарафона рассказал об активности вражеских ДРГ.

«Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп продолжается на Сумском направлении. И если раньше мы больше фиксировали таких попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп по северу Сумской области, ближе к Черниговщине, то за последние несколько недель выявлялись и попытки захода диверсионных групп южнее, ближе уже к Харьковщине», — сообщил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдиині новини»

Он подчеркнул, что угрозу от диверсионной деятельности врага хорошо понимают украинские защитники.

«Совместно действуют все подразделения составляющих Сил обороны, а это и пограничники, и нацгвардейцы, и подразделения Вооруженных сил Украины — для того, чтобы, используя технические средства наблюдения, используя беспилотные летательные аппараты, вовремя выявить такие группы, нанести по ним поражение. Здесь применяется и артиллерия, и минометные расчеты. Так как фактически такие группы могут быть и менее многочисленными, могут быть и более многочисленными. Одна из крайних групп, которую выявили в пределах Сумской области, попытку ее захода, где-то достигала около 15 диверсантов, имевших, в том числе, задачу собственными силами атаковать позицию украинских воинов», — проинформировал представитель ГПСУ.

Демченко также акцентировал, что постоянно продолжаются обстрелы россиянами приграничных населенных пунктов Украины в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.