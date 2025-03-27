Live
  • Чт 27.03.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.56
  • EUR 44.82

Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ

Події 09:11   27.03.2025
Оксана Горун
Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ Скриншот

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, в етері нацмарафону розповів про активність ворожих ДРГ.

“Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп також продовжується саме на Сумському напрямку. І якщо раніше ми більше фіксували таких спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп по півночі Сумської області, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів викривалися й спроби заходу диверсійних груп південніше, ближче вже до Харківщини”, – сказав він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він наголосив, що загрозу від диверсійної діяльності ворога добре розуміють українські захисники.

“Спільно діють усі підрозділи складових Сил оборони, а це і прикордонники, й нацгвардійці, й підрозділи Збройних сил України, для того, щоб, використовуючи технічні засоби спостереження, використовуючи безпілотні літальні апарати, вчасно викрити такі групи, нанести по них ураження. І тут застосовується також і артилерія, й мінометні розрахунки. Бо фактично такі групи можуть бути й менш численними, можуть бути й більш численними. Одна з крайніх груп, яка викривалася в межах Сумської області, спроба її заходу, десь досягала близько 15 диверсантів, які, в тому числі мали завдання власними силами атакувати позицію українських воїнів”, — поінформував представник ДПСУ.

Читайте також: У РФ заявляють, що СОУ прориваються на Бєлгородщину: коментар голови ЦПД РНБО

Демченко також наголосив, що постійно тривають обстріли росіянами прикордонних населених пунктів України в Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Автор: Оксана Горун
Популярно
У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)
У громаді, що постійно обстрілюється, під Харковом ремонтують дороги (фото)
27.03.2025, 09:42
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
«Жахлива ніч у Харкові». Терехов розповів, куди поцілили росіяни (відео)
26.03.2025, 23:23
Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ
Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ
27.03.2025, 09:11
Новини Харкова — головне 27 березня: 13 постраждалих, наслідки нальоту БпЛА
Новини Харкова — головне 27 березня: 13 постраждалих, наслідки нальоту БпЛА
27.03.2025, 09:27
Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область
Усі прильоти за ніч: Синєгубов підбив підсумки атаки БпЛА на Харків і область
27.03.2025, 08:25
У Харкові 13 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
У Харкові 13 постраждалих, були подвійні удари: наслідки атаки БпЛА (відео)
27.03.2025, 09:23

Новини за темою:

15:39
Маскувались під військових: житель Харківщини не дійшов до Румунії
16:32
Ухилянти замість товару: як житель Харківщини намагався втекти за кордон 📹
18:19
25-річний житель Харківщини купив «трьох дітей» у месенджері за $6 тисяч
13:46
На Харківщині «накрили» підпільний цех із алкоголем на 25 млн грн – ДПСУ 📹
18:54
Іноземець і харків’янка взяли з чоловіка $10 тисяч, але до кордону не довезли

Ви читали новину: «Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 09:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, в етері нацмарафону розповів про активність ворожих ДРГ".