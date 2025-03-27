Російські ДРГ діють через кордон ближче до Харківщини – ДПСУ
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, в етері нацмарафону розповів про активність ворожих ДРГ.
“Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп також продовжується саме на Сумському напрямку. І якщо раніше ми більше фіксували таких спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп по півночі Сумської області, ближче до Чернігівщини, то за останні кілька тижнів викривалися й спроби заходу диверсійних груп південніше, ближче вже до Харківщини”, – сказав він.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він наголосив, що загрозу від диверсійної діяльності ворога добре розуміють українські захисники.
“Спільно діють усі підрозділи складових Сил оборони, а це і прикордонники, й нацгвардійці, й підрозділи Збройних сил України, для того, щоб, використовуючи технічні засоби спостереження, використовуючи безпілотні літальні апарати, вчасно викрити такі групи, нанести по них ураження. І тут застосовується також і артилерія, й мінометні розрахунки. Бо фактично такі групи можуть бути й менш численними, можуть бути й більш численними. Одна з крайніх груп, яка викривалася в межах Сумської області, спроба її заходу, десь досягала близько 15 диверсантів, які, в тому числі мали завдання власними силами атакувати позицію українських воїнів”, — поінформував представник ДПСУ.
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Демченко також наголосив, що постійно тривають обстріли росіянами прикордонних населених пунктів України в Харківській, Сумській та Чернігівській областях.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2025 в 09:11;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, в етері нацмарафону розповів про активність ворожих ДРГ".