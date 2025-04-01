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По улицам Харькова ходил мужчина с холодным оружием – полиция открыла дело

Общество 13:41   01.04.2025
Виктория Яковенко
По улицам Харькова ходил мужчина с холодным оружием – полиция открыла дело Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, носившему при себе холодное оружие – кастет.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на улице мужчина вел себя подозрительно, чем и привлек внимание правоохранителей. Копы при общении с харьковчанином установили, что у него есть при себе запрещенный предмет.

Полицейские изъяли у 39-летнего мужчины кастет и направили на экспертное исследование.

«По заключению эксперта изъятый предмет является холодным оружием», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить до трех лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 13:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, носившему при себе холодное оружие – кастет.".