По улицам Харькова ходил мужчина с холодным оружием – полиция открыла дело
Фото: Нацполиция
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, носившему при себе холодное оружие – кастет.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на улице мужчина вел себя подозрительно, чем и привлек внимание правоохранителей. Копы при общении с харьковчанином установили, что у него есть при себе запрещенный предмет.
Полицейские изъяли у 39-летнего мужчины кастет и направили на экспертное исследование.
«По заключению эксперта изъятый предмет является холодным оружием», — отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить до трех лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, оружие, подозрение, полиция;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 13:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, носившему при себе холодное оружие – кастет.".