По улицам Харькова ходил мужчина с холодным оружием – полиция открыла дело

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, носившему при себе холодное оружие – кастет.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, на улице мужчина вел себя подозрительно, чем и привлек внимание правоохранителей. Копы при общении с харьковчанином установили, что у него есть при себе запрещенный предмет.

Полицейские изъяли у 39-летнего мужчины кастет и направили на экспертное исследование.

«По заключению эксперта изъятый предмет является холодным оружием», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении. Теперь ему может грозить до трех лет тюрьмы.