Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область

«Шахеды» ночью на 2 апреля атаковали не только Харьков, но и Златополь в Лозовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях.

По Харькову ночью ударили от 13 до 15 «Шахедов». По данным Синегубова, «прилеты» были:

🔹 в 00:28 по производственным зданиям (в одном загорелась крыша на площади 1000 кв. м, во втором — помещения на трех этажах), от этих ударов пострадало около 20 частных домов.

🔹 в 00:51 еще один БпЛА выбил окна и двери в доме, пострадали 40-летняя женщина и 9-месячный ребенок. У них — острая реакция на стресс.

🔹 в 01:33 еще один «Шахед» прилетел в огород частного дома, повредив крышу, окна, хозпостройку и машину. Там острую реакцию на стресс получила 48-летняя женщина.

В целом, по данным Харьковской областной прокуратуры, в городе восемь пострадавших — у всех реакция на стресс.

Также беспилотники атаковали Златополь.

«В результате падения БпЛА типа «Шахед» на открытую территорию произошло горение обломков БпЛА на площади 2 м кв. Повреждено остекление окон в двух частных домах», — отметил Синегубов.

В течение суток армия РФ также ударила тремя КАБами по окрестностям приграничных сел Золочевской громады; обстреляла из РСЗО Прудянку в Дергачевской громаде; била по Кондрашовке в Купянском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.