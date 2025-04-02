Live
  • Ср 02.04.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.37
  • EUR 44.61

Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область

Происшествия 08:32   02.04.2025
Оксана Горун
Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область

«Шахеды» ночью на 2 апреля атаковали не только Харьков, но и Златополь в Лозовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях.

По Харькову ночью ударили от 13 до 15 «Шахедов». По данным Синегубова, «прилеты» были:

🔹 в 00:28 по производственным зданиям (в одном загорелась крыша на площади 1000 кв. м, во втором — помещения на трех этажах), от этих ударов пострадало около 20 частных домов.

🔹 в 00:51 еще один БпЛА выбил окна и двери в доме, пострадали 40-летняя женщина и 9-месячный ребенок. У них — острая реакция на стресс.

🔹 в 01:33 еще один «Шахед» прилетел в огород частного дома, повредив крышу, окна, хозпостройку и машину. Там острую реакцию на стресс получила 48-летняя женщина.

В целом, по данным Харьковской областной прокуратуры, в городе восемь пострадавших — у всех реакция на стресс.

Также беспилотники атаковали Златополь.

«В результате падения БпЛА типа «Шахед» на открытую территорию произошло горение обломков БпЛА на площади 2 м кв. Повреждено остекление окон в двух частных домах», — отметил Синегубов.

Читайте также: Бой был в районе Липцев — Генштаб о ситуации на Харьковщине

В течение суток армия РФ также ударила тремя КАБами по окрестностям приграничных сел Золочевской громады; обстреляла из РСЗО Прудянку в Дергачевской громаде; била по Кондрашовке в Купянском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 2 апреля: налет «Шахедов», восемь пострадавших
Новости Харькова — главное за 2 апреля: налет «Шахедов», восемь пострадавших
02.04.2025, 08:38
Холодногорский район Харькова атаковали 13 БпЛА, пострадал 9-месячный ребенок
Холодногорский район Харькова атаковали 13 БпЛА, пострадал 9-месячный ребенок
02.04.2025, 01:35
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
Что россияне разрушили в военном госпитале Харькова — депутат
30.03.2025, 18:58
Ночная атака на Харьков: пожары еще тушат, что известно о последствиях (видео)
Ночная атака на Харьков: пожары еще тушат, что известно о последствиях (видео)
02.04.2025, 07:01
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
«Достаточно большая мощь»: силы РФ на Харьковском направлении назвали в ВСУ 📹
31.03.2025, 21:37
Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область
Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область
02.04.2025, 08:32

Новости по теме:

18:35
Город на Харьковщине, сменив название, меняет герб: каким он будет
19:56
Нетипичный, загадочный обстрел — Чубенко про удары по Златополю на Харьковщине
14:36
РФ ударила ракетами «Искандер-М»: фото и видео последствий обстрела Златополя
12:11
Враг применил тактику двойного удара — Синегубов об обстреле города Златополь

Вы читали новость: «Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шахеды» ночью на 2 апреля атаковали не только Харьков, но и Златополь в Лозовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях".