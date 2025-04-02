Синегубов сообщил подробности ночной атаки БпЛА на Харьков и область
«Шахеды» ночью на 2 апреля атаковали не только Харьков, но и Златополь в Лозовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях.
По Харькову ночью ударили от 13 до 15 «Шахедов». По данным Синегубова, «прилеты» были:
🔹 в 00:28 по производственным зданиям (в одном загорелась крыша на площади 1000 кв. м, во втором — помещения на трех этажах), от этих ударов пострадало около 20 частных домов.
🔹 в 00:51 еще один БпЛА выбил окна и двери в доме, пострадали 40-летняя женщина и 9-месячный ребенок. У них — острая реакция на стресс.
🔹 в 01:33 еще один «Шахед» прилетел в огород частного дома, повредив крышу, окна, хозпостройку и машину. Там острую реакцию на стресс получила 48-летняя женщина.
В целом, по данным Харьковской областной прокуратуры, в городе восемь пострадавших — у всех реакция на стресс.
Также беспилотники атаковали Златополь.
«В результате падения БпЛА типа «Шахед» на открытую территорию произошло горение обломков БпЛА на площади 2 м кв. Повреждено остекление окон в двух частных домах», — отметил Синегубов.
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В течение суток армия РФ также ударила тремя КАБами по окрестностям приграничных сел Золочевской громады; обстреляла из РСЗО Прудянку в Дергачевской громаде; била по Кондрашовке в Купянском районе. В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: златополь, новости Харькова, пострадавшие, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 08:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Шахеды» ночью на 2 апреля атаковали не только Харьков, но и Златополь в Лозовском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях".