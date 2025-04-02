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Сколько переселенцев получили «Карточку харьковчанина», сообщили в мэрии

Общество 12:33   02.04.2025
Виктория Яковенко
Сколько переселенцев получили «Карточку харьковчанина», сообщили в мэрии Фото: Харьковский горсовет

С начала года более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц подали заявления на получение «Карточки харьковчанина». Об этом рассказали в Харьковском горсовете.

По данным мэрии, больше всего обращений – в Шевченковском и Салтовском районах. В каждом из них подали заявления более 2 тысяч человек.

«Первые 1,3 тыс. изготовленные карты уже переданы в управления социальной защиты населения и выданы внутренне перемещенным лицам», — добавили в горсовете.

Напомним, о том, что «Карточку харьковчанина» могут получить внутренне перемещенные лица, сообщали в горсовете 20 января. Чтобы оформить карточку, переселенцы могут обратиться: в ЦПАУ любого района Харькова, в пространство адаптации «СВІЙ», в Управление соцзащиты населения или через сайт «Портал электронных сервисов города Харькова».

Читайте также: Аналог «Карточки харьковчанина» разрабатывают в городе

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 12:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года более 13 тысяч внутренне перемещенных лиц подали заявления на получение «Карточки харьковчанина». Об этом рассказали в Харьковском горсовете.".