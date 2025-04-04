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Деревья пилят на местах взрывов в Харькове (фото)

Общество 11:56   04.04.2025
Оксана Горун
Деревья пилят на местах взрывов в Харькове (фото) Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

В мэрии Харькова сообщили, что на месте «прилетов» БпЛА работают сотрудники зеленстроя — есть поврежденные деревья. 

«На одной из локаций взрывом были серьезно повреждены по меньшей мере семь деревьев, которые коммунальщикам пришлось спилить. Кроме того, специалисты обрезали несколько веток, чтобы обеспечить доступ к окнам жилого дома», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

деревья после обстрела Харькова 3 апреля 2025
Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Ранее в мэрии информировали: в Харькове после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон. В первую очередь коммунальщики закрывают окна на первом и втором этажах, чтобы избежать мародерства. Также убирают территорию во дворах, а том числе там, где сгорели и разбиты более 20 машин.

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Российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Известно о пяти погибших, на месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова сообщили, что на месте «прилетов» БпЛА работают сотрудники зеленстроя — есть поврежденные деревья".