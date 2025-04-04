Деревья пилят на местах взрывов в Харькове (фото)

В мэрии Харькова сообщили, что на месте «прилетов» БпЛА работают сотрудники зеленстроя — есть поврежденные деревья.

«На одной из локаций взрывом были серьезно повреждены по меньшей мере семь деревьев, которые коммунальщикам пришлось спилить. Кроме того, специалисты обрезали несколько веток, чтобы обеспечить доступ к окнам жилого дома», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Ранее в мэрии информировали: в Харькове после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон. В первую очередь коммунальщики закрывают окна на первом и втором этажах, чтобы избежать мародерства. Также убирают территорию во дворах, а том числе там, где сгорели и разбиты более 20 машин.

Российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Известно о пяти погибших, на месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди.