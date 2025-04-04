Live
  • Пт 04.04.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА

Происшествия 02:24   04.04.2025
Елена Нагорная
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА Фото: Anton Petrus

После 02:00 4 апреля в Харьков вновь залетели российские беспилотники.

«Раздаются взрывы! Харьков снова под атакой вражеских беспилотников», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2». Всего семь попаданий зафиксировали в Харькове, из них шесть в Новобаварском районе и одно в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание, в котором не было людей. Известно о троих погибших и 34 пострадавших.

Читайте также: Синегубов заявил, что воздушное пространство Харьковщины надежно защищено

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
03.04.2025, 13:14
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА
В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА
04.04.2025, 02:24
Новости Харькова – главное за 4 апреля: последствия атаки дронов, взрывы
Новости Харькова – главное за 4 апреля: последствия атаки дронов, взрывы
04.04.2025, 02:32
Третье тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
Третье тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
04.04.2025, 01:53
Атака Харькова БпЛА: горят дома, есть погибший, пострадавших 29
Атака Харькова БпЛА: горят дома, есть погибший, пострадавших 29
03.04.2025, 23:48
«Эта атака была максимально коварной» — мэрия о «прилетах» по Харькову (видео)
«Эта атака была максимально коварной» — мэрия о «прилетах» по Харькову (видео)
04.04.2025, 00:59

Новости по теме:

23:51
Новости Харькова – главное 3 апреля: атака БпЛА — есть погибший
18:53
В Харькове — очередной «прилет» дрона, ранена женщина — Синегубов
17:49
Терехов вышел в эфир нацмарафона из США: что происходит в Харькове (видео)
09:22
«Шахед» влетел в подземный пешеходный переход в Харькове — фото
08:43
Удары БпЛА по Харькову и области: Синегубов подробно о последствиях «прилетов»

Вы читали новость: «В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 02:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 02:00 4 апреля в Харьков вновь залетели российские беспилотники.".