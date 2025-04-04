В Харькове вновь гремят взрывы: Синегубов пишет об атаке БпЛА

После 02:00 4 апреля в Харьков вновь залетели российские беспилотники.

«Раздаются взрывы! Харьков снова под атакой вражеских беспилотников», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как сообщалось, около 22-х часов 3 апреля была очередная массированная атака беспилотников на Харьков. В результате попаданий в Новобаварском районе начались пожары в двух домах — частном и многоквартирном. Спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2». Всего семь попаданий зафиксировали в Харькове, из них шесть в Новобаварском районе и одно в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание, в котором не было людей. Известно о троих погибших и 34 пострадавших.