Женщина ранена из-за удара РСЗО по поселку на Харьковщине
Днем 9 апреля россияне обстреляли из РСЗО поселок Слобожанское Харьковского района.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.
Осколками ранена 49-летняя женщина. Повреждены жилые дома в поселке.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, раненая, рсзо, Слобожанское, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 21:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 9 апреля россияне обстреляли из РСЗО поселок Слобожанское Харьковского района.".