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Женщина ранена из-за удара РСЗО по поселку на Харьковщине

Происшествия 21:43   09.04.2025
Оксана Якушко
Женщина ранена из-за удара РСЗО по поселку на Харьковщине

Днем 9 апреля россияне обстреляли из РСЗО поселок Слобожанское Харьковского района.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Осколками ранена 49-летняя женщина. Повреждены жилые дома в поселке.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2025 в 21:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 9 апреля россияне обстреляли из РСЗО поселок Слобожанское Харьковского района.".