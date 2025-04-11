Газоны и клумбы на Северной Салтовке: коммунальщики поделились планами

На Северной Салтовке, в Киевском районе, разбили газоны еще в минувшем году, а в этом объемы работ расширили.

Навести красоту среди разбитых российскими обстрелами домов решили сотрудники КП «Харьковблагоустройство». Год назад они разбили современный газон.

«Специалисты КП «Харьковблагоустройство» продолжают системно заботиться о зеленой зоне: осуществляют стрижку молодой травы, аэрацию почвы и внесение удобрений. В этом году предприятие расширило объемы работ – сейчас идет подготовка нового участка для обустройства цветника», — проинформировала пресс-служба предприятия.

Ранее коммунальщики информировали, что нынешней весной уже высадили во дворах Харькова более 7000 многолетников. В городе продолжается акция «Зеленая весна», в рамках которой наводят порядок в парках и на придомовых территориях.