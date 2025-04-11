Газоны и клумбы на Северной Салтовке: коммунальщики поделились планами
На Северной Салтовке, в Киевском районе, разбили газоны еще в минувшем году, а в этом объемы работ расширили.
Навести красоту среди разбитых российскими обстрелами домов решили сотрудники КП «Харьковблагоустройство». Год назад они разбили современный газон.
«Специалисты КП «Харьковблагоустройство» продолжают системно заботиться о зеленой зоне: осуществляют стрижку молодой травы, аэрацию почвы и внесение удобрений. В этом году предприятие расширило объемы работ – сейчас идет подготовка нового участка для обустройства цветника», — проинформировала пресс-служба предприятия.
Ранее коммунальщики информировали, что нынешней весной уже высадили во дворах Харькова более 7000 многолетников. В городе продолжается акция «Зеленая весна», в рамках которой наводят порядок в парках и на придомовых территориях.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газоны, клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 12:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Северной Салтовке, в Киевском районе, разбили газоны еще в минувшем году, а в этом объемы работ расширили".