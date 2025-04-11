Против харьковчанина, 26 раз нарушевшего ПДД, наконец открыли уголовное дело
Фото: Нацполиция
43-летнего харьковчанина также суд признал должником по выплате алиментов, сообщила Нацполиция.
Мужчина до решения суда был ограничен в праве управления автомобилем, его в течение двух лет 26 раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения за неисполнение судебного решения. Нарушителю светит лишение свободы сроком до 3 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: нарушение ПДД, Нацполиция, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 19:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнего харьковчанина также суд признал должником по выплате алиментов, сообщила Нацполиция.".