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Против харьковчанина, 26 раз нарушевшего ПДД, наконец открыли уголовное дело

Происшествия 19:31   11.04.2025
Оксана Якушко
Против харьковчанина, 26 раз нарушевшего ПДД, наконец открыли уголовное дело Фото: Нацполиция

43-летнего харьковчанина также суд признал должником по выплате алиментов, сообщила Нацполиция.

Мужчина до решения суда был ограничен в праве управления автомобилем, его в течение двух лет 26 раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения за неисполнение судебного решения. Нарушителю светит лишение свободы сроком до 3 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 19:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнего харьковчанина также суд признал должником по выплате алиментов, сообщила Нацполиция.".