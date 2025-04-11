Против харьковчанина, 26 раз нарушевшего ПДД, наконец открыли уголовное дело

43-летнего харьковчанина также суд признал должником по выплате алиментов, сообщила Нацполиция.

Мужчина до решения суда был ограничен в праве управления автомобилем, его в течение двух лет 26 раз штрафовали за различные нарушения правил дорожного движения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения за неисполнение судебного решения. Нарушителю светит лишение свободы сроком до 3 лет.