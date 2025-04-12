Удары по Харькову и пригороду: четверо пострадавших, фото последствий
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители показали последствия ударов РФ по Харькову и пригороду утром 12 апреля.
По данным Харьковской областной прокуратуры, ориентировочно в 4:10 вражеские ударные БпЛА атаковали предприятие в Немышлянском районе Харькова. Ранен 57-летний охранник.
Кроме этого, около 06:50 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Слатино. Два КАБа попали по частному жилому сектору: повреждены по меньшей мере семь частных домов.
«Из-под завалов домовладения спасатели деблокировали 68-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы, сейчас он находится в стабильном состоянии. Еще двое мужчин получили осколочные ранения», — отмечали в прокуратуре.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2025 в 10:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители показали последствия ударов РФ по Харькову и пригороду утром 12 апреля.".