Удары по Харькову и пригороду: четверо пострадавших, фото последствий

Правоохранители показали последствия ударов РФ по Харькову и пригороду утром 12 апреля.

По данным Харьковской областной прокуратуры, ориентировочно в 4:10 вражеские ударные БпЛА атаковали предприятие в Немышлянском районе Харькова. Ранен 57-летний охранник.

Кроме этого, около 06:50 ВС РФ нанесли авиационные удары по поселку Слатино. Два КАБа попали по частному жилому сектору: повреждены по меньшей мере семь частных домов.

«Из-под завалов домовладения спасатели деблокировали 68-летнего мужчину. Потерпевший получил травмы, сейчас он находится в стабильном состоянии. Еще двое мужчин получили осколочные ранения», — отмечали в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).