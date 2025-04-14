ISW: российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова

Институт изучения войны (ISW) 13 апреля сообщил, что кадры с геолокацией подтверждают продвижения врага на Харьковском и Боровском направлениях.

«Российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Харькова. Геолоцированные кадры, опубликованные 13 апреля, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Тихого (северо-восток от Харькова)», — проинформировали аналитики ISW в сводке за 13 апреля.

Оккупанты продолжают атаковать в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.

«Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили две российские диверсионно-разведывательные группы вдоль международной границы к северо-западу от Харькова в районе Родного (бывшее Перовское) и к северо-востоку от Харькова в районе Тихого», — добавили в Институте изучения войны.

Кроме Харьковского направления, у врага есть незначительные продвижения на Боровском — на территории Луганской области.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 9 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Макеевки (к юго-востоку от Боровой)», — отметили аналитики.

На Купянском направлении подтвержденных продвижений у армии РФ нет.