Опасная погода будет в Харькове и области ночью
Фото: Василий Голосный
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.
«Ночью 15 апреля по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала: предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Прекратятся ночные морозы. Причем на востоке страны будет теплее всего. Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем +18+23 градуса.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заморозки, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.".