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Опасная погода будет в Харькове и области ночью

Общество 13:34   14.04.2025
Виктория Яковенко
Опасная погода будет в Харькове и области ночью Фото: Василий Голосный

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.

«Ночью 15 апреля по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 — 3°. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала: предпасхальная неделя в Украине будет теплой. Прекратятся ночные морозы. Причем на востоке страны будет теплее всего. Пасха, по предварительному прогнозу, обещает быть в Украине преимущественно сухой и солнечной с температурой воздуха ночью +7+12 градусов, днем ​​+18+23 градуса.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 15 апреля.".