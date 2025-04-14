Спасатели потушили масштабный пожар в Харькове после удара БпЛА (фото)

Около 15:15 в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что масштабный пожар в областном центре, возникший в результате атаки вражеского БпЛА, потушили.

Площадь возгорания составила 1600 кв. м, отметили спасатели.

«На месте работали 85 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет, психологи ГСЧС и пожарный поезд. От коммунальных служб города было привлечено 11 единиц техники», — рассказали спасатели.

Жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Харькове около 05:30 утра 14 апреля раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по гражданскому предприятию в Салтовском районе. Горели складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько частных домов.