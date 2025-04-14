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Спасатели потушили масштабный пожар в Харькове после удара БпЛА (фото)

Происшествия 15:22   14.04.2025
Виктория Яковенко
Спасатели потушили масштабный пожар в Харькове после удара БпЛА (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Около 15:15 в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что масштабный пожар в областном центре, возникший в результате атаки вражеского БпЛА, потушили.

Площадь возгорания составила 1600 кв. м, отметили спасатели.

«На месте работали 85 спасателей и 19 единиц техники ГСЧС, а также пиротехнический расчет, психологи ГСЧС и пожарный поезд. От коммунальных служб города было привлечено 11 единиц техники», — рассказали спасатели.

Жертв и пострадавших нет.

удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской областим
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, в Харькове около 05:30 утра 14 апреля раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов сообщил о «прилете» по гражданскому предприятию в Салтовском районе. Горели складские помещения с продуктами питания. Взрывной волной повреждены несколько частных домов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 15:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15:15 в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что масштабный пожар в областном центре, возникший в результате атаки вражеского БпЛА, потушили.".