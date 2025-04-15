$28,5 тыс. заплатили мужчины, в частности с Харьковщины, за маршрут в Молдову

Вблизи украинско-молдавской границы в Одесской области пограничники задержали таксиста и четверых его пассажиров.

Незаконно попасть в Молдову намеревались жители Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей, информируют в Государственной пограничной службе Украины.

«Для реализации задуманного мужчины обратились за помощью к админу Telegram-канала, — рассказали в ГПСУ. — Последний, в режиме онлайн, должен был давать указания относительно маршрута движения. Свою помощь админ оценил в 28,5 тысячи долларов. Указанную сумму мужчины перечислили на его криптокошелек и ждали дальнейших указаний. Организатор, он же админ Telegram-канала, сконтактировал клиентов со своим пособником — водителем такси, который занимался их непосредственной доставкой. По его указанию мужчины прибыли в Винницу, откуда отправились в направлении госграницы. Стоимость услуг такси составляла 10 тысяч гривен с каждого пассажира».

Водителя Renault и четверых его клиентов задержали. Таксисту сообщили о подозрении по факту ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УКУ. В отношении пассажиров составили админпротоколы по ст. 204-1 (попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КУоАП, дела направили в суд.