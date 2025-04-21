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Боев на Харьковщине не было: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:48   21.04.2025
Виктория Яковенко
Боев на Харьковщине не было: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток на Харьковском и Купянском направлениях боев не зафиксировано, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

По данным Генштаба, всего в Украине зафиксировано 56 боевых столкновений. В частности, враг атаковал на Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал об атаках РФ на Харьковском и Купянском направлениях. В частности, штурмов было два.

Отметим, что военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. «За прошедшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы», – написал Жорин.

Читайте также: Шесть раз РФ атаковала Харьков на прошлой неделе: пострадали 113 человек – мэр

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток на Харьковском и Купянском направлениях боев не зафиксировано, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".