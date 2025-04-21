Боев на Харьковщине не было: данные Генштаба ВСУ на 16:00

С начала суток на Харьковском и Купянском направлениях боев не зафиксировано, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

По данным Генштаба, всего в Украине зафиксировано 56 боевых столкновений. В частности, враг атаковал на Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Напомним, утром Генштаб ВСУ информировал об атаках РФ на Харьковском и Купянском направлениях. В частности, штурмов было два.

Отметим, что военные Третьей отдельной штурмовой бригады, воюющие на Харьковщине, не почувствовали никаких изменений во время так называемого «пасхального перемирия», объявленного Путиным. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. «За прошедшие сутки со стороны рф были штурмовые действия, обстрелы ствольной артиллерии и минометов. Традиционно работали fpv врага и сбросы», – написал Жорин.