Россияне атаковали FPV-дроном мужчину на скутере в Харьковской области

Один погибший и пострадавшая в результате атак россиян в Харьковской области, сообщила областная прокуратура.

21 апреля около 19:20 россияне обстреляли из артиллерии Купянск. Они попали по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Также сегодня вечером в селе Ивашки Золочевской ТГ Богодуховского района российский FPV-дрон попал в ехавшего на скутере 24-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте.