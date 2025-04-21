Россияне атаковали FPV-дроном мужчину на скутере в Харьковской области
Один погибший и пострадавшая в результате атак россиян в Харьковской области, сообщила областная прокуратура.
21 апреля около 19:20 россияне обстреляли из артиллерии Купянск. Они попали по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.
Также сегодня вечером в селе Ивашки Золочевской ТГ Богодуховского района российский FPV-дрон попал в ехавшего на скутере 24-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте.
Читайте также: Автоматы с бесплатной питьевой водой будут в Харькове: Терехов — об инициативе
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, скутер, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне атаковали FPV-дроном мужчину на скутере в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 22:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один погибший и пострадавшая в результате атак россиян в Харьковской области, сообщила областная прокуратура.".