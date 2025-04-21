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Россияне атаковали FPV-дроном мужчину на скутере в Харьковской области

Происшествия 22:35   21.04.2025
Оксана Якушко
Россияне атаковали FPV-дроном мужчину на скутере в Харьковской области

Один погибший и пострадавшая в результате атак россиян в Харьковской области, сообщила областная прокуратура.

21 апреля около 19:20 россияне обстреляли из артиллерии Купянск. Они попали по частному жилому сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Также сегодня вечером в селе Ивашки Золочевской ТГ Богодуховского района российский FPV-дрон попал в ехавшего на скутере 24-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 апреля 2025 в 22:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один погибший и пострадавшая в результате атак россиян в Харьковской области, сообщила областная прокуратура.".