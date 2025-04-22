Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате дневной атаки БпЛА на Харьков.
«Это была массированная атака среди белого дня. Это редкость, потому что мы наблюдаем атаки «Шахедами» ночью. Улицы переполнены, автомобили и т.д. Поэтому риск поражения гражданского населения был достаточно велик. Разрушение в четырех районах. Девять человек получили ранения, из них пять – госпитализированы. Среди них один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Это человек, который находился в автомобиле, который проезжал возле места попадания», — отметил Синегубов.
Два человека — госпитализированы в хирургию, еще двое — в нейрохирургию и травматологию, один пострадавший — в больнице с взрывным ранением, еще трое — получили амбулаторную помощь, уточнил Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 16:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате дневной атаки БпЛА на Харьков.".