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Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА

Общество 16:30   22.04.2025
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Харьков: один из раненых в крайне тяжелом состоянии – ОВА Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате дневной атаки БпЛА на Харьков.

«Это была массированная атака среди белого дня. Это редкость, потому что мы наблюдаем атаки «Шахедами» ночью. Улицы переполнены, автомобили и т.д. Поэтому риск поражения гражданского населения был достаточно велик. Разрушение в четырех районах. Девять человек получили ранения, из них пять – госпитализированы. Среди них один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Это человек, который находился в автомобиле, который проезжал возле места попадания», — отметил Синегубов.

Два человека — госпитализированы в хирургию, еще двое — в нейрохирургию и травматологию, один пострадавший — в больнице с взрывным ранением, еще трое — получили амбулаторную помощь, уточнил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, с около 13:00 в Харькове начали раздаваться взрывы. Областной центр и пригород атаковали «Шахеды». По данным мэра Игоря Терехова, под обстрелом оказались четыре района Харькова. Удары зафиксировали в Киевском, Шевченковском, Слободском и Новобаварском районах. Также «прилеты» были в Дергачах и по открытой территории на границе Дергачевской и Малоданиловской громад. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, атака продолжалась до 13:36. Для ударов по Харькову и пригороду россияне использовали 14 БпЛА, уточнили в облпрокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 16:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о состоянии пострадавших в результате дневной атаки БпЛА на Харьков.".