Внезапное лето продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз.
Синоптики обещают 24 апреля переменную облачность без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь — и в Харькове, и в области.
Температура воздуха ночью в Харькове: 10 – 12°, днем 24 – 26°; в области: ночью 8 – 13°, днем 21 – 27°.
Напомним, 22 апреля в Харькове зафиксировали очередной температурный рекорд: столбики термометров поднялись до отметки 26,5°С. При этом уже в выходные, по прогнозу начнет холодать.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 20:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз".