Внезапное лето продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз.

Синоптики обещают 24 апреля переменную облачность без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь — и в Харькове, и в области.

Температура воздуха ночью в Харькове: 10 – 12°, днем ​​24 – 26°; в области: ночью 8 – 13°, днем ​​21 – 27°.

Напомним, 22 апреля в Харькове зафиксировали очередной температурный рекорд: столбики термометров поднялись до отметки 26,5°С. При этом уже в выходные, по прогнозу начнет холодать.