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Внезапное лето продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля

Погода 20:19   23.04.2025
Оксана Горун
Внезапное лето продолжится: прогноз погоды в Харькове и области на 24 апреля Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз.

Синоптики обещают 24 апреля переменную облачность без существенных осадков. Днем возможен небольшой кратковременный дождь — и в Харькове, и в области.

Температура воздуха ночью в Харькове: 10 – 12°, днем ​​24 – 26°; в области: ночью 8 – 13°, днем ​​21 – 27°.

Напомним, 22 апреля в Харькове зафиксировали очередной температурный рекорд: столбики термометров поднялись до отметки 26,5°С. При этом уже в выходные, по прогнозу начнет холодать.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2025 в 20:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз".