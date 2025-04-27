Врач ранен в результате удара FPV-дрона по авто на Харьковщине (оновлено)
Фото: Олег Синегубов / Телеграм
В Купянске россияне сбросили взрывчатку с дрона по гражданскому автомобилю, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского удара ранение получил 35-летний местный врач. Ему предоставили первую медицинскую помощь», — рассказал Синегубов.
«27 апреля около 8:50 вражеский FPV-дрон попал возле гражданского авто в Купянске. Водитель — местный врач-хирург — получил легкие телесные повреждения. Машина повреждена», — доложили в Харьковской областной прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, врач, дрон, купянск, Олег Синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 апреля 2025 в 12:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске россияне сбросили взрывчатку с дрона по гражданскому автомобилю, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".