Врач ранен в результате удара FPV-дрона по авто на Харьковщине (оновлено)

В Купянске россияне сбросили взрывчатку с дрона по гражданскому автомобилю, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате вражеского удара ранение получил 35-летний местный врач. Ему предоставили первую медицинскую помощь», — рассказал Синегубов.

«27 апреля около 8:50 вражеский FPV-дрон попал возле гражданского авто в Купянске. Водитель — местный врач-хирург — получил легкие телесные повреждения. Машина повреждена», — доложили в Харьковской областной прокуратуре.