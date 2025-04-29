Русский язык отступает: как говорят в быту на Харьковщине и украинском Донбасе

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения «Омнибус», в котором интересовались и тем, нужно ли учить русский в школах Украины.

Социологи опубликовали результаты исследования, которое проводили с 14 февраля по 4 марта 2025 года методом телефонных интервью. Данные презентовали как в целом по стране, так и в разрезе четырех макрорегионов. Харьковская область входит в состав Восточного макрорегиона вместе с подконтрольными Украине частями Донецкой и Луганской областей.

В целом в Украине большинство жителей общаются дома на украинском языке. Так ответили социологам 63% опрошенных. На русском в быту говорят 13%, еще 19% — и на одном, и на втором. Начиная с 2020 года, доля тех, кто говорит на украинском, в стране возросла с 52% до 63%. А говорящих на русском стало меньше — с 25% до 13%.

График КМИС №1. На каком языке вы обычно разговариваете дома?

Также несколько сгладились региональные различия — за счет роста использования украинского для общения в Юге и Востоке.

«На Юге с 22% до 39% стало больше говорящих дома на украинском языке, на Востоке – с 17% до 29%. В то же время в этих регионах с 42% до 24% на Юге и с 53% до 32% на Востоке уменьшилась доля говорящих на русском языке. Около трети населения этих регионов утверждают, что в равной степени говорят на украинском и русском языках (в 2020 году было около четверти)», — проинформировал КМИС.

График КМИС №2. Язык общения на дому в региональном измерении

Социологи при этом сделали примечание: использование русского языка было распространено на тех территориях Востока и Юга Украины, которые сейчас временно оккупированы. «Поэтому рост пользования украинским языком между 2020 и 2025 годами хотя и имел место, но, скорее всего, в несколько меньшем масштабе, чем могут показывать графики 1-2», — объясняют в институте социологии.

При этом есть признаки изменения отношения к украинскому языку и среди тех, кто не использует его в быту. Так, 88% участников опроса выбрали для проведения интервью украинский (при том, что сами на нем дома говорят 63%). А 81% участников опроса заявили, что в официальном общении русский язык не должен присутствовать.

«Несмотря на все эти изменения, значительная часть украинцев продолжают в повседневной жизни использовать (в меньшей или большей степени) русский язык (и как показывают разные данные КМИС такие украинцы также имеют вполне проукраинские взгляды – резко осуждают Россию, поддерживают евроатлантическую интеграцию и т.д.)», — дополнили социологи.

Они также опубликовали данные об отношении украинцев к изучению русского языка в школах. Если в 2019 году 81% граждан Украины считали, что русский учить нужно (дискуссии шли только о том, в каких объемах), то в 2025-м доля сторонников такого предмета сократилась до 38%.

График КМИС №3. Как Вы считаете, изучению русского языка в украиноязычных школах должно отводиться…

«При этом следует учесть, что среди этих 38%, считающих, что русский язык следует изучать, лишь 9% говорят об изучении на уровне украинского языка или по крайней мере более высоком уровне, чем другие иностранные языки (например, английский язык). Остальные 29% считают, что изучать следует на уровне других иностранных языков или даже на более низком уровне», — отметили в КМИС.

На Востоке Украины доля тех, кто выступает против изучения русского в школах также выросла — до 36%. При этом сторонников изучения все еще немало — 57%.

График КМИС №4. Изучение русского языка в украиноязычных школах в региональном измерении

При этом интересно, чем объясняют украинцы необходимость учить русский.

«Наиболее распространенные объяснения – то, что русский язык является одним из иностранных языков, а иностранные языки в целом следует знать (для развития, для международного общения и т.п.) (38% среди таких респондентов дают это объяснение), а также то, что этот язык распространен в Украине/есть обстоятельства, которые сложились исторически (32%). К топ-3 ответам также относится мнение, что следует знать язык врага (14%)», — сообщили в Киевском международном институте социологии.

Наконец, авторы исследования подчеркнули: «84% украинцев в целом и 81% русскоязычных украинцев утверждают, что в Украине нет систематических притеснений или ограничений русскоязычных граждан».