Не менее 77 жилых домов в Харькове повредили российские «Шахеды» — мэрия

Разрушения жилья в Харькове после вечернего налета российских БпЛА есть в Киевском, Слободском и Салтовском районах.

В разной степени пострадали не менее 77 частных и многоквартирных домов, сообщили в мэрии города.

«В общей сложности было выбито 1588 окон и 205 остеклений балконов, а также повреждены 14 кровель и конструктивные элементы восьми зданий. Коммунальные службы сразу начали ликвидацию последствий атаки. Работы продолжаются непрерывно», — сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.

Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.