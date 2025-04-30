Не менее 77 жилых домов в Харькове повредили российские «Шахеды» — мэрия
Разрушения жилья в Харькове после вечернего налета российских БпЛА есть в Киевском, Слободском и Салтовском районах.
В разной степени пострадали не менее 77 частных и многоквартирных домов, сообщили в мэрии города.
«В общей сложности было выбито 1588 окон и 205 остеклений балконов, а также повреждены 14 кровель и конструктивные элементы восьми зданий. Коммунальные службы сразу начали ликвидацию последствий атаки. Работы продолжаются непрерывно», — сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
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Напомним, в период с 22:00 по 22:30 29 апреля под атакой «Шахедов» были пять районов Харькова: Киевский, Шевченковский, Слободской, Салтовский и Немышлянский. Зафиксировали не менее 16 ударов. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о 45 пострадавших. Харьковская областная прокуратура сообщила, что повреждены многоквартирные и частные дома, гражданские предприятия, автомобили и две городские больницы. По данным ГСЧС, в городе возникло 13 пожаров.
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- • Дата публикации материала: 30 апреля 2025 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разрушения жилья в Харькове после вечернего налета российских БпЛА есть в Киевском, Слободском и Салтовском районах".