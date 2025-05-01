«Непрофильные активы»: почему «Укрзалізниця» отдает свои больницы Харьковщине

После принятия Харьковских клинических больниц на железнодорожном транспорте №1 и №2 в совместную собственность громад Харьковской области будет сохранено их целевое назначение, коллектив и обеспечено стабильное финансирование, в том числе проектов развития.

Так решение Кабмина, которое еще должны утвердить на сессии областного совета, прокомментировали в пресс-службе АО «Укрзалізниця». Там подчеркнули, что в обоих медучреждениях и в дальнейшем смогут лечиться работники железной дороги вместе с другими жителями Харькова.

Вместе с помещениями больниц в коммунальную собственность передают земельные участки, здания, оборудование и медицинскую аппаратуру.

«Благодаря последовательной поддержке правительства и Министерства развития в этом году мы уже достигли важных сдвигов, разблокировав продажу металлолома и щебня. Следующим стратегическим шагом является ускорение процесса отчуждения непрофильных активов, что позволит оптимизировать наши ресурсы и сосредоточиться на основной деятельности. Первым этапом становится передача железнодорожных больниц в Харькове. Понимая важность этих больниц для железнодорожников, работников и пациентов, мы уверяем: все они продолжат работать именно как медицинские учреждения. Они и в дальнейшем будут предоставлять необходимые медицинские услуги, а каждому штатному работнику будет предложено сохранить свое рабочее место — это является нашим принципиальным условием передачи», — сообщил председатель правления АО «Укрзалізниця» Александр Перцовский.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что на базе Харьковской клинической больницы на железнодорожном транспорте №1 планируют создать современный кардиоцентр, а на базе больницы №2 — многопрофильную клинику.

В «Укразалізниці» уточнили, что финансировать эти медучреждения будут за счет договоров с НСЗУ, средства областного бюджета и других источников.