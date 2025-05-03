Масштабный пожар произошел в центре поселка на Харьковщине: враг бил БпЛА 📹

3 мая под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате ударов БпЛА разрушено двухэтажное торговое здание. Там произошел пожар на площади 2000 м кв.

«Кроме того, частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, административные здания, торговые заведения и павильоны», — добавили спасатели.

Пострадали две женщины 86 и 72 лет.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области