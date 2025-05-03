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Масштабный пожар произошел в центре поселка на Харьковщине: враг бил БпЛА 📹

Происшествия 11:19   03.05.2025
Виктория Яковенко
Масштабный пожар произошел в центре поселка на Харьковщине: враг бил БпЛА 📹 Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

3 мая под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В результате ударов БпЛА разрушено двухэтажное торговое здание. Там произошел пожар на площади 2000 м кв.

«Кроме того, частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, административные здания, торговые заведения и павильоны», — добавили спасатели.

Пострадали две женщины 86 и 72 лет.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 11:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".