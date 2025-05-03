Масштабный пожар произошел в центре поселка на Харьковщине: враг бил БпЛА 📹
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
3 мая под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В результате ударов БпЛА разрушено двухэтажное торговое здание. Там произошел пожар на площади 2000 м кв.
«Кроме того, частично разрушены и повреждены двухэтажный жилой дом, административные здания, торговые заведения и павильоны», — добавили спасатели.
Пострадали две женщины 86 и 72 лет.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, великий бурлук, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 11:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая под утро враг нанес массированный удар по центральной части поселка Великий Бурлук Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".