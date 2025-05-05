Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь

Прогноз погоды на завтра, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами будет небольшой кратковременный дождь. 🌧

Ветер северный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет от 8 до 13°С, днем ​​прогреется до 13-18°, местами даже до 21-23°.

В Харькове также ожидают небольшой кратковременный дождь.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 – 13 °, днем ​​прогреется до 15 – 17 °.