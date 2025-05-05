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Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь

Погода 20:31   05.05.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами будет небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер северный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет от 8 до 13°С, днем ​​прогреется до 13-18°, местами даже до 21-23°.

В Харькове также ожидают небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 – 13 °, днем ​​прогреется до 15 – 17 °.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 20:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".