Прогноз погоды на 6 мая в Харькове и области: кратковременный дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области местами будет небольшой кратковременный дождь. 🌧
Ветер северный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет от 8 до 13°С, днем прогреется до 13-18°, местами даже до 21-23°.
В Харькове также ожидают небольшой кратковременный дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 11 – 13 °, днем прогреется до 15 – 17 °.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 20:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 6 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".