Live
  • Вт 06.05.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.6
  • EUR 47.19

В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото)

Общество 10:54   06.05.2025
Оксана Горун
В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове с самого утра коммунальные службы убирают стекла, строительный мусор, обрезают поврежденные деревья и закрывают окна в домах, возле которых ударили «Шахеды».

«Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла и упорядочивают прилегающие территории. Бригады СКП «Харьковзеленстрой» обрезают поврежденные деревья, а также обеспечивают доступ к зданиям для спасательных и ремонтных служб. Сотрудники КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. Также на местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют поврежденные дома и консультируют жителей о получении компенсаций через государственную программу «єВідновлення», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

последствия прилетов в Харькове 6 мая 2025
Фото: пресс-служба ХГС

В КП «Харьковблагоустройство» уточнили, что на местах прилетов работают 40 сотрудников предприятия.

Читайте также: В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города. Позже стало известно, что речь — о «Барабашово», там повреждены и уничтожены порядка 90 магазинов. Также пожар утром продолжали тушить в популярном банно-развлекательном комплексе.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
Не только «Барабашово»: в Харькове горит популярный развлекательный комплекс
06.05.2025, 09:23
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
Новости Харькова — главное за 6 мая: «крот» в ВСУ, налет БпЛА на Харьков
06.05.2025, 10:35
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
Что уничтожили БпЛА на «Барабашово» в Харькове: данные владельцев рынка (фото)
06.05.2025, 08:13
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
Станцию метро на Салтовке предлагают переименовать в Харькове деколонизаторы
06.05.2025, 10:10
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ
В боевой бригаде ВСУ на Харьковщине обнаружили российского «крота» — СБУ
06.05.2025, 10:29
В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото)
В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото)
06.05.2025, 10:54

Новости по теме:

19:18
Какие дома восстановят в Харькове в 2025 году за млрд грн из госбюджета
20:37
Около млн грн могут переплатить на восстановлении дома на Харьковщине — ХАЦ
09:26
В Харькове восстанавливают котельную, которой дважды «досталось» от обстрелов
10:09
В Харькове «Шахеды» ночью повредили не меньше 18 зданий — мэрия
18:06
Восстановление Северной Салтовки: мэрия Харькова показала отстроенный дом 📷

Вы читали новость: «В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове с самого утра коммунальные службы убирают стекла, строительный мусор, обрезают поврежденные деревья и закрывают окна в домах, возле которых ударили «Шахеды»".