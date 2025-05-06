В Харькове устраняют последствия ударов российских БпЛА (фото)

В Харькове с самого утра коммунальные службы убирают стекла, строительный мусор, обрезают поврежденные деревья и закрывают окна в домах, возле которых ударили «Шахеды».

«Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают битые стекла и упорядочивают прилегающие территории. Бригады СКП «Харьковзеленстрой» обрезают поврежденные деревья, а также обеспечивают доступ к зданиям для спасательных и ремонтных служб. Сотрудники КП «Харьковспецстрой» закрывают выбитые окна. Также на местах обстрелов работают специалисты КП «Жилкомсервис». Они обследуют поврежденные дома и консультируют жителей о получении компенсаций через государственную программу «єВідновлення», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В КП «Харьковблагоустройство» уточнили, что на местах прилетов работают 40 сотрудников предприятия.

Напомним, взрывы начались в Харькове с около 03:30. Мэр Харькова Игорь Терехов информировал о налете «Шахедов». Атака длилась два часа. «Прилеты» зафиксировали в четырех районах – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском. Известно о четырех пострадавших. Также мэр Харькова Игорь Терехов информировал о пожаре, бушующем на одном из крупнейших рынков города. Позже стало известно, что речь — о «Барабашово», там повреждены и уничтожены порядка 90 магазинов. Также пожар утром продолжали тушить в популярном банно-развлекательном комплексе.