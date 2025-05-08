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С начала суток РФ наступала в Волчанске, несмотря на «перемирие» (видео)

Фронт 10:28   08.05.2025
Оксана Горун
С начала суток РФ наступала в Волчанске, несмотря на «перемирие» (видео) Скриншот

Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, ощущают ли на фронте 8 мая «перемирие» односторонне объявленное Путиным.

По словам Трегубова противник 8 мая менее активен, на некоторых направлениях боев не было.

«Но были активные боестолкновения на ряде (направлений), поэтому о каком-то «перемирии» мы опять-таки не говорим. Были боевые столкновения, если мы говорим с полуночи, когда вроде бы объявили о перемирии, были штурмовые действия на Лиманском направлении, на Волчанском направлении, непосредственно в городе Волчанск. На Краматорском направлении, в Часовом Яру, на Торецком направлении — в Торецке и в Щербиновке. На Покровском направлении активные, в принципе, попытки работать по всему фронту. И то же на Новопавловском направлении. Поэтому говорить о том, что они сами провозгласили какое-либо перемирие… Мы видим: его не заметно на фронте, его не заметно в тылу», — сказал спикер ОСГВ «Хортица».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, в Харьковской области «перемирие» Путина началось «прилетом» российского FPV-дрона по автомобилю с гражданскими. Женщины ехали в село Великие Проходы в Дергачевской громаде. Три получили ранения и сейчас в больнице.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал, ощущают ли на фронте 8 мая «перемирие» односторонне объявленное Путиным".