Притворялись туристами: жители Харьковщины наткнулись на фотоловушку в горах
Фото: Западное региональное управление ГПСУ
В Ивано-Франковской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины. Мужчины некоторое время притворялись туристами, но впоследствии признались, что хотели незаконно попасть в Румынию.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.
«Нарушители спланировали сложный и опасный маршрут Карпатскими перевалами к украинско-румынской границе, но наткнулись на фотоловушку. На перехват выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы «Шибени», которая отыскала и задержала мужчин с рюкзаками, которые неспешно поднимались по горному склону», — говорится в сообщении.
Псевдотуристами оказались жители Харьковской области – 1983 и 1991 годов рождения. На них составили материалы административного производства по ст. 204-1 КУоАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: граница, пограничники, туристы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ивано-Франковской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины. Мужчины некоторое время притворялись туристами.".