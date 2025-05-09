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Притворялись туристами: жители Харьковщины наткнулись на фотоловушку в горах

Общество 14:50   09.05.2025
Виктория Яковенко
Притворялись туристами: жители Харьковщины наткнулись на фотоловушку в горах Фото: Западное региональное управление ГПСУ

В Ивано-Франковской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины. Мужчины некоторое время притворялись туристами, но впоследствии признались, что хотели незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

«Нарушители спланировали сложный и опасный маршрут Карпатскими перевалами к украинско-румынской границе, но наткнулись на фотоловушку. На перехват выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы «Шибени», которая отыскала и задержала мужчин с рюкзаками, которые неспешно поднимались по горному склону», — говорится в сообщении.

Псевдотуристами оказались жители Харьковской области – 1983 и 1991 годов рождения. На них составили материалы административного производства по ст. 204-1 КУоАП.

псевдотуристы с Харьковщины
Фото: Западное региональное управление ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ивано-Франковской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины. Мужчины некоторое время притворялись туристами.".