Притворялись туристами: жители Харьковщины наткнулись на фотоловушку в горах

В Ивано-Франковской области пограничники задержали двух жителей Харьковщины. Мужчины некоторое время притворялись туристами, но впоследствии признались, что хотели незаконно попасть в Румынию.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ.

«Нарушители спланировали сложный и опасный маршрут Карпатскими перевалами к украинско-румынской границе, но наткнулись на фотоловушку. На перехват выдвинулась группа реагирования отдела пограничной службы «Шибени», которая отыскала и задержала мужчин с рюкзаками, которые неспешно поднимались по горному склону», — говорится в сообщении.

Псевдотуристами оказались жители Харьковской области – 1983 и 1991 годов рождения. На них составили материалы административного производства по ст. 204-1 КУоАП.