Пьяный мотоциклист без прав попался на Харьковщине – полиция не взяла взятку
В апреле в одном из сел Чугуевского района правоохранители остановили водителя мотоцикла за нарушение правил дорожного движения.
В ходе беседы инспекторы заметили у 52-летнего мужчины явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.
«Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение он никогда не получал, поэтому законных оснований для управления транспортным средством у него не было» Во время составления административных протоколов нарушитель, с целью избежания ответственности, предложил сотрудникам полиции 10 тысяч гривен неправомерной выгоды», — отметили правоохранители.
Полицейские утверждают, что они несколько раз предупреждали мужчину об уголовной ответственности за подобные предложения, но он продолжал настаивать. Поэтому им пришлось вызвать следственно-оперативную группу.
На мужчину составили админматериалы по ч. 1 ст. 130, часть. 2 ст.л. 126 КУоАП. Кроме того, ему вручили подозрение по части 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, мотоциклист, полиция, пьяный, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В апреле в одном из сел Чугуевского района правоохранители остановили водителя мотоцикла за нарушение правил дорожного движения.".