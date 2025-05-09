Пьяный мотоциклист без прав попался на Харьковщине – полиция не взяла взятку

В апреле в одном из сел Чугуевского района правоохранители остановили водителя мотоцикла за нарушение правил дорожного движения.

В ходе беседы инспекторы заметили у 52-летнего мужчины явные признаки алкогольного опьянения, сообщили в ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

«Кроме того, в ходе проверки документов выяснилось, что водительское удостоверение он никогда не получал, поэтому законных оснований для управления транспортным средством у него не было» Во время составления административных протоколов нарушитель, с целью избежания ответственности, предложил сотрудникам полиции 10 тысяч гривен неправомерной выгоды», — отметили правоохранители.

Полицейские утверждают, что они несколько раз предупреждали мужчину об уголовной ответственности за подобные предложения, но он продолжал настаивать. Поэтому им пришлось вызвать следственно-оперативную группу.

На мужчину составили админматериалы по ч. 1 ст. 130, часть. 2 ст.л. 126 КУоАП. Кроме того, ему вручили подозрение по части 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ.