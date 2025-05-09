Женщины стали чаще открывать бизнес. Сколько ФЛП появилось на Харьковщине

В этом году женщины инициируют бизнес активнее мужчин: 61% новых ФЛП зарегистрировали именно они. Часть мужчин составила всего 39%. При этом, по данным ресурса «Опендатабот», количество закрытых собственных дел превысило количество открытых.

«81 928 ФЛП открылось в Украине с начала 2025 года. Это на 9% меньше, чем за тот же период в прошлом году. В то же время, 119 895 предпринимателей прекратили свою деятельность в этом году. Закрытий увеличилось на 44% по сравнению с тем же периодом 2024 года», — отметили аналитики.

Четверть всех новых предпринимателей занимается розничной торговлей: 20763. Еще 7129 ФЛП выбрали IТ и консалтинг в программировании. Замыкает тройку оптовая торговля – 6216.

По данным ресурса, с начала года в Харьковской области зарегистрировали 5526 новых бизнесов – это шестое место среди других областей. Больше всего в Киеве — 11,6 тысячи или 14.2%. Затем Днепропетровщина – 7,8 тысячи (9.6%) и Львовщина – 6,1 тысячи (7.6%).