Ситуация на Дергачевщине: чем обстреливает враг, верили ли люди в «перемирие»

Уже неделю враг не атакует КАБами и «Шахедами» Дергачевскую громаду, однако от ударов БпЛА и артиллерии страдают приграничные населенные пункты, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Ситуация тяжелая тем, что в громаде, несмотря на эти удары, все же остаются люди. И мы сколько обращаемся с просьбой людей все же не пренебрегать своей жизнью и выезжать из приграничья. Люди не прислушиваются к этим советам, в результате чего получают ранения. Сегодня в населенных пунктах, граничащих с РФ, где-то около тысячи человек проживает», — отметил Задоренко.

Он также прокомментировал, обстреливали ли громаду россияне во время так называемого «перемирия» и верили ли в «затишье» люди.

«Во время перемирия не били КАБами по городу Дергачи, по тем населенным пунктам, которые подальше от государственной границы. Что касается линии боестолкновения, это Проходы, Токаревка, Казачья Лопань, там ни дня не было соблюдения перемирия со стороны страны-агрессора. Население, как большинство украинцев, не верит ни одному слову от российской стороны, потому что мы помним там 2014 год, когда говорили, что мы ни в коем случае не планируем войну с Украиной, а напали. Уже у нас было и «пасхальное перемирие», и «майское перемирие», и в результате чего все же люди страдали от российских обстрелов. Поэтому местные жители, проживающие в приграничных районах, они в принципе не ориентируются на какое-либо перемирие. А вот люди, выехавшие из приграничных населенных пунктов, увидели, что перемирие, и решили это время использовать для того, чтобы посетить приграничные поселки. В результате чего получили ранения», – рассказал Задоренко.