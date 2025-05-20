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«Люди 24/7 находятся в опасности» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине

Общество 16:46   20.05.2025
Виктория Яковенко
«Люди 24/7 находятся в опасности» — Синегубов об эвакуации на Харьковщине Скриншот

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, что из опасных громад Харьковщины люди выезжают неохотно. Поэтому работают с каждой семьей индивидуально.

«Купянское направление самое тяжелое. Вызовы по поводу эвакуации — особенные. Потому что с одной стороны — мы должны вывезти всех оттуда людей, потому что они находятся под ударом, ежедневно, 24/7 они находятся в опасности. Однако люди выезжать самостоятельно не желают. Поэтому приходится коммуницировать индивидуально, с каждой семьей. Однако там остается большое количество людей», — отметил Синегубов.

Он также напомнил, что недавно эвакуировали больницу из Купянска, ближе к центру области.

«С одной стороны — там еще остаются люди, они должны получать медицинскую помощь. С другой стороны — удерживать там врачей достаточно трудно. Потому что они постоянно под обстрелами. И сама больница под прицелом врага так же», — объяснил глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, что из опасных громад Харьковщины люди выезжают неохотно. Поэтому работают с каждой семьей индивидуально.".